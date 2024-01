Coni Il delegato Cucurnia illustra gli obiettivi futuri. "Dalla progettazione dobbiamo passare alla realizzazione»

Portare a casa quello che è stato seminato. E’ questo l’obiettivo del Coni di Massa-Carrara per il nuovo anno. "Dalla progettazione, adesso dobbiamo passare alla realizzazione – dice Vittorio Cucurnia (nella foto), il delegato provinciale – abbiamo fornito tante consulenze per adeguare gli impianti sportivi alle attuali normative, impianti che quando vennero costruiti andavano bene, ma con il tempo sono diventati obsoleti e inadeguati. Il Coni non si sostituisce alle amministrazioni locali, ma ha dato supporto a diverse municipalità. Adesso la situazione è delicata, il Coni non ha capacità di spesa ma può venire incontro alle esigenze del territorio con il credito sportivo con un tasso molto agevolato che può arrivare anche allo zero, ma non ci sono più disponibilità a fondo perduto". Sul piano strutturale, molte le aspettative che guardano a CarraraFiere: "Un padiglione adibito alle manifestazioni sportive, un rilancio che per il 2024 potrà riguardare manifestazioni di danza, atletica e scherma".

Sul piano sportivo Cucurnia non ha dubbi: "È un bilancio positivo, tanti nostri atleti si sono messi in luce, sono emerse eccellenze e soddisfazioni sono arrivate dalle discipline meno conosciute, quelle mediaticamente meno seguite come ad esempio tiro a segno, tiro a piattello, pugilato e tennistavolo. In tutta la provincia c’è un bel movimento".

