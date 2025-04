Coppa caduti di Reda: 200 ciclisti pronti per la 49ª edizione

È in programma domani a Reda l’edizione n.49 della tradizionale ‘Coppa caduti di Reda’, appuntamento storico e simbolico del ciclismo nazionale riservato a Elite e U23. Al via si prevede il numero massimo di atleti, ovvero saranno 200, in rappresentanza di 34 società da 9 regioni, oltre alla formazione inglese Zappi Racing Team di Flavio Zappi, che ha base a Riolo Terme. Organizza la società cicloturistica ‘La rôda Reda’ del presidente Danilo Costa, insieme a Giovanni Picio Calderoni. L’appuntamento è valido anche come 43° memorial Stefano Cornacchia, 70° Giro della Romagna e come prova del 33° trofeo Cappello d’oro. Tra i grandi nomi presenti nell’albo d’oro spicca sicuramente l’oro olimpico Elia Viviani (2009), mentre a vincere nel 2024 è stato il toscano Tommaso Nencini (Zalf Euromobil Désirée Fior). Il percorso prevede solo piccole modifiche, ma mantiene le caratteristiche che nel tempo hanno fatto conoscere la gara come la corsa ‘di sët strëpp’, cioè la corsa dei 7 strappi. Dopo la commemorazione al monumento ai Caduti di Reda, e prima di ricordare Stefano Cornacchia durante il trasferimento, la partenza ufficiale è alle 13.15.

Dalla partenza di Reda, con tre passaggi sotto il traguardo, i primi 40 km sono invariati, con i traguardi volanti di via Corleto e alla Miseria di Prada. Il primo Gpm è il Monte Carla, da affrontare due volte (km 53 e 72), poi Monticino (km 81), cima Vernelli (km 95), Rio Chiè (km 117), di nuovo Monte Carla (km 127), poi i due traguardi volanti (tv) sugli strappi di cima Agello (km 133) e Monte Brullo (km 137) prima di salire sul 7° e ultimo gpm di cima San Biagio Antico (km 140,5), a 15 chilometri dal traguardo, posto di nuovo a Reda. L’arrivo dopo 155,9 km di gara è previsto alle ore 17 circa.