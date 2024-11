Coppa Italia A1 di judo, medaglia di bronzo per l'Accademia Prato

Prato, 25 novembre 2024 - Pochi giorni fa, ad Ostia si è svolta la Coppa Italia A1 di judo. Una kermesse che ha visto sfidarsi sul tatami agoniste ed agonisti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di numerose società sportive. E anche l'Accademia Prato ha motivo di festeggiare, in quanto il club è riuscito a tornare a casa con una medaglia di bronzo: merito della diciottenne Sofia Kubler, capace di salire sul gradino più basso del podio nella categoria “+78 kg” dopo aver totalizzato 6 punti complessivi al termine dei combattimenti ai quali ha preso parte. A rappresentare la delegazione pratese guidata dal tecnico Fabio Barni c'erano anche Martina Cocco (piazzatasi quinta nella categoria “-78 kg”) e Benedetta Capponi, nona nella categoria “-63 kg”. La sezione femminile del club, che solo poche settimane fa aveva primeggiato in Coppa Italia A2 a Lignano Sabbiadoro, si conferma insomma altamente competitiva: ci sono tutte le premesse per incrementare il medagliere, sfruttando le prossime uscite agonistiche.

G.F.