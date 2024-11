Sangiovannese da incubo: sesto ko di fila. Lo spettro della retrocessione è più vicino

Cade per la sesta volta consecutiva la Futsal Sangiovannese. Ha perso in casa con due gol di scarto: 4-6. Ha vinto solo la prima delle sette partite. La situazione si è fatta critica, e se non si dà una svolta al negativo all’andamento della squadra, gli azzurri di Francesco Ferrini rischiano grosso di lasciare la serie B. Eppure la squadra biancazzurra si impegna al massimo, non gioca peggio delle avversarie, sta però in partita fino agli ultimi minuti, poi esce di scena. Forse a causa di un motivo mentale. Prendiamo ad esempio la sconfitta di sabato scorso contro la Balca Poggese in casa, squadra con soli tre punti come la Futsal Sangio. I ferraresi passano in vantaggio con un fiacco tiro rasoterra. L’occasione del pari c’è in varie creazioni, ma non finalizzata. Gli emiliani segnano la quarta rete.Una forte reazione con massimo impegno fa sì che i biancazzurri di Ferrini con doppietta di Ramos e gol di Favelli riescano a pareggiare 4-4, quando mancano solo 2’ al termine della gara. La Futsal Sangio si è posta troppo sulla difensiva, ha mancato il gol del vantaggio, ed ha subito la doppietta della condanna.