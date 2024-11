La Galli sull’ottovolante. Asfaltata anche Livorno

GALLI

83

JOLLY LIVORNO

49

GALLI: Rinaldi 4, Degiovanni 2, Rossini 13 , Lazzaro n.e, Sposato n.e., Mioni 10, Stroscio 13, Conde Duran 13 , Cruz Ferreira 8, Amatori 9, Di Fine 4, De Cassan 7.Allenatore: Josè Garcia. Tiri da 2 dal campo 21-42 , tiri da 3 punti 7-21, liberi 20-24, rimbalzi 11-30 , assist 8 , palle recuperate 13, palle perse 14.

JOLLY LIVORNO: Wojtala, Ceccarini 5, Preziosi 3, Sassetti 1, Georgieva, 4 , Orsini 5, Botteghi 8, Sayed Tawfik 1, Okodugha 10, Evangelista ne., Arecco 5, Madonna 7.Allenatore: Angiolini W. Tiri da 2: 16-42 - Tiri da 3punti 5-23 - liberi: 2-4 – rimbalzi 13-27 - assist: 11 - Palle recuperate 8, palle perse 24.

Arbitri: Esposito e Menicali.

SAN GIOVANNI – Asfaltata anche la Jolly Livorno (83-49) da una inarrestabile Galli, all’ottava vittoria su otto partite, egregiamente guidata dal coach Josè Garcia. La partita, molto combattuta, è stata comunque a senso unico: la squadra del patron Salvatore Argirò fin dalle prime battute, ha costretto le avversarie labroniche ad inseguire, ma senza risultato, perché la marcia delle stellate non si è mai riposata. I numeri della differenza dei quattro periodi sono chiari. Partenza gialloverde con la grande regista sangiovannese Marta Rossini che centra subito il canestro da tre punti, come nel match col Giussano. Un centro che ha messo le ali alle compagne verso l’ottava vittoria consecutiva e in consolidamento solitario del primato. Un canestro che è stato l’alfa e l’omega del derby, sempre con la Galli in cattedra in atteggiamento impietoso per la vittoria. Ed ora si pensa a Milano.

Giorgio Grassi