Ecco il Momento Giusto. Successo nel ’Luigi Regoli’

PISA

Momento Giusto (nella foto) sugli scudi nella prova di centro a San Rossore. I velocisti erano al centro dell’attenzione all’ippodromo di San Rossore. Due le condizionate sulla distanza dei 1200 metri: il premio “Seven Star” riservato ai puledri, e il premio “Luigi Regoli” per gli anziani. Procediamo con ordine. Nel premio “Seven Star”, Zenorione (N. Pinna) si è rifatto dopo le delusioni di domenica scorsa con l’aggiunta di un distacco sonante inflitto all’outsider Tindari. Al proprietario del vincitore è andata la coppa messa in palio da Carlo Scotto che fu il proprietario della scuderia St Alò sotto i cui colori correva Seven Star, splendida velocista capace di restare imbattuta per sette corse. L’altra condizionata, il premio “Luigi Regoli”, era dedicata al secondo dei tre figli Regoli, tutti trainer molto importanti. Favori del pronostico per la talentuosa … Talentuosa, ma meglio di lei ieri ha fatto il nostro favorito Momento Giusto che si è letteralmente distaccato da Free Nation e dalla calante Talentuosa. Momento Giusto (A. Satta) è uno dei cavalli dell’ormai folta scuderia che corre sotto i colori amaranto di Massimo Allegri & Soci. Molto attesa la prova per debuttanti premio “Enrico ed Elena Serboli” sulla distanza dei 1500 metri. Favori del pronostico per Merlengo ma il grigio, dopo aver fatto da lepre per i tre quarti della corsa, ha ceduto nel finale risucchiato da Ancient Story (A. Mezzatesta), Pink Black e Moarrivo. Al proprietario del cavallo vincitore l’onore di avere il nome inciso sul bellissimo trofeo challenge messo in palio dalla scuderia Beppa & Gigi e che sarà assegnato a chi vincerà due delle ultime cinque edizioni della corsa. Primo piano anche per i cavalli anglo-arabi che avevano in programmazione i due super premi: la “Conferenza internazionale” e il “Galà internazionale”, entrambe sui 2000 metri, una per i 3 anni, l’altra per gli anziani. Il successo è andato a Fauda (S. Sulas) per i 3 anni e a Beniamino (G. Sanna) per gli anziani. Infine, l’internazionalità del pomeriggio era data dalla corsa Fegentri per amazzoni di vari Paesi valida per il campionato del mondo. Sulla distanza dei 1750 metri, si sono dati battaglia nove cavalli. Ha vinto la giovanissima svedese Emma Langhard lanciando Lamialedy avanti alle rivali; al secondo postom la spagnola Roberta Relano Siera in sella a Glory Box.