Coppa italia. Cp Grosseto bravo, ma non basta

Un grande Cp Grosseto esce battuto sulla pista di Trissino (5-3, ko al secondo supplementare) al termine di un quarto di finale scoppiettante e bellissimo. Al 15’ arriva il gol capolavoro di Alessandro Franchi, ma non passano nemmeno sessanta secondi e il Trissino pareggia con Gavioli. Paghi e Mario Rodriguez, che si fa parare un testa a testa da Zampoli, sfiorano il vantaggio. L’estremo difensore pratese compie un autentico miracolo su Thiel e a 87 secondi dalla fine del tempo il diagonale di Malagoli porta avanti il Trissino. Al 10’ del secondo tempo torna in partita il Grosseto con il gol di Saavedra che poi al 12’ firma anche il 3-2. La gara è bellissima, con il Grosseto che va vicino al quarto gol, ma subisce al 15’ il pareggio di Giulio Coco. A due minuti dalla fine il Cp è a un passo dal gol vittoria: il gran tiro di Saavedra sbatte sulla traversa. E un palo di Rodriguez apre il primo supplementare. A 2’47 dalla fine del secondo supplementare Giulio Cocco aggira Català e mette in rete. A 2’21 ci pensa Diogo Neves a chiudere il match.