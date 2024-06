Coppa Italia, poker per la Pattinatori Estensi. Subito oro per il frizzante quartetto ’Fuego’

Si è tenuta nel week end la Coppa Italia

FISR di pattinaggio artistico specialità Gruppi, uno degli eventi top della stagione 2024 della disciplina, organizzato presso il palazzetto dello sport di Sedico (BL) dalla Associazione locale ASD Skating Club con la partecipazione di centinaia di atleti tra Grandi gruppi, piccoli Gruppi, Sincro e Quartetti. Risultati eccellenti e grandissima soddisfazione per la Pattinatori Estensi, che vanta atleti di altissimo livello nella specialità Quartetti. Ed è stato subito oro per il frizzante quartetto Fuego, composto da Sonia Lascari, Alice Cornacchia, Giada Tartari e Matilde Franchini, che si è esibito nella splendida coreografia Heroes fall heroes rise scalando la vetta della classifica di categoria Qiuartetti Junior. Una sola posizione più giù, medaglia d’argento nella stessa categoria per

Kairos, composto da Gabriela Ipate, Vittoria Grassi Sofia Santolini e Sofia Viola, che si è esibito in Roxelana: donna tra le donne con l’evocativa musica di Canção do Mar. A seguire nella stessa giornata la sfida dei Quartetti Senior che ha visto il quartetto Eleyn formato da Alice Vecchi, Luca Vecchi, Martina Fregnani, Alessia Polastri e Vittoria Vaccari in qualità di riserva, scendere in pista e conquistare la medaglia di bronzo sulle suggestive note del fantasma dell’Opera nel disco dal titolo ’Dietro a una maschera’.

A concludere la carrellata di successi, per la categoria Quartetti Divisione Nazionale, il quartetto Synthesis composto da Linda Milani, Carlotta Romagnoli, Simona Soattin e Sueli Tonioli, atleta condivisa con l’Olimpica Skaters di Rovigo, che con il disco Danzando sulla mia strada, un medley di successi della cantante francese ZAZ, si è aggiudicato il quinto posto della classifica.

Ennesima conferma per l’intera squadra e grande merito a Cinzia Roana, responsabile tecnico e artistico della società, e agli allenatori Federica Faccini, Alessia Polastri e Linda Milani.