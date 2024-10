Coppa Italia Serie A2. Comanda la Rotellistica Camaiore

In contemporanea alla 1° giornata di serie A1, va avanti di buona lena anche il programma della A2 con le squadre già pronte a scendere in pista per la 3° giornata. Pumas Viareggio, Spv Viareggio e Rotellistica Camaiore sono tutte impegnate nello stesso girone; girone in cui figurano anche Hockey Sarzana e Startit Hockey Prato. Questo terzo turno prevede il derbyssimo tra Spv Viareggio e Pumas Viareggio mentre la Rotellistica Camaiore andrà in scena sulla pista dello Startit Hockey Prato. Andiamo, quindi, a ripercorrere quanto è avvenuto finora. Prima giornata: Rotellistica Camaiore-Pumas Viareggio 4-2 (Pardini 3, Motaran/Carriera 2); Spv Viareggio-Hockey Sarzana 5-3 (Poletti 2, Tomei, Biancucci, Del Medico). Seconda giornata: Hockey Sarzana-Rotellistica Camaiore 3-4 (Alonso 2, Motaran, Mattugini); Pumas Viareggio-Startit Hockey Prato 5-4 (Carrieri, Mora Pacheco 2, Pezzini 2).

Classifica: Rotellistica Camaiore 6; Spv Viareggio e Pumas Viareggio 3; Hockey Sarzana e Startit Hockey Prato 0.

Per Alberto Orlandi, della Rotellistica Camaiore, i due successi in altrettante partite sono un buon viatico per questo inizio di stagione: "Sono molto soddisfatto dei ragazzi ed anche del lavoro che sta svolgendo la società. Alleno un gruppo che rappresenta il giusto mix tra esperti, come Motaran e Taiti, e giovani. Abbiamo veramente tutto per fare una grande stagione". Anche Mirko Bertolucci, delle Pumas Viareggio, è soddisfatto di questa prima parte di stagione: "Peccato solo per la sconfitta della prima giornata, ma la squadra è in grande crescita. Abbiamo l’ambizione di proseguire il nostro cammino anche in questa coppa".

Sergio Iacopetti