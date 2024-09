Corri Castelnuovo, le foto e la classifica

Castelnuovo Magra, 25 agosto 2024 – L’antico Borgo di Castelnuovo Magra, con i suoi 680 metri di altitudine, ha offerto una cornice mozzafiato per la nuova edizione della "Corri Castelnuovo", memorial Francesco Mussi. Dall’alto delle sue colline, i partecipanti hanno potuto godere di una vista panoramica straordinaria che spazia dalla Val di Vara fino alla costa tirrenica, rendendo l’esperienza podistica non solo una prova di resistenza fisica, ma anche un viaggio attraverso scenari di incomparabile bellezza.

L'evento, organizzato dall'Arci Castelnuovo Magra sotto la guida esperta di Angelo Salvetti Stoppa, ha visto la partecipazione di atleti di ogni età e livello. Inserita nel prestigioso circuito della "Corri Lunigiana" e sostenuta dalla collaborazione del Comune di Castelnuovo Magra, della proloco, di sponsor come Conad e dell’Avis, questa gara ha dimostrato di essere molto più di una semplice competizione sportiva. È stata, infatti, un’occasione di incontro e condivisione, dove la passione per il podismo ha incontrato la voglia di stare insieme in una giornata di festa.

Qui LA CLASSIFICA

La gara principale, di oltre 10 chilometri, si è snodata lungo un percorso impegnativo, caratterizzato da due giri sui colli limitrofi al borgo. Le asperità del terreno hanno messo a dura prova i partecipanti, che, sebbene stremati all’arrivo, hanno manifestato tutta la loro ammirazione per la bellezza e l’unicità del tracciato. Un ringraziamento particolare è andato a chi ha reso possibile questa giornata, dai volontari dell’Arci fino agli sponsor che hanno sostenuto l’evento.

Non sono mancati i giovani talenti: i piccoli atleti hanno gareggiato su percorsi più brevi all’interno del borgo, con distanze adattate alle varie fasce d’età, promuovendo così uno stile di vita attivo e salutare fin dalla tenera età. Anche i camminatori hanno avuto la loro parte di gloria, prendendo parte a una camminata non competitiva, ma altrettanto gratificante, che ha permesso loro di godere dell’atmosfera unica dell’evento.

L’organizzazione impeccabile ha garantito un servizio navetta efficiente, che ha trasportato i partecipanti dalla pianura al cuore del centro storico, riducendo al minimo l’impatto sul traffico locale e permettendo a tutti di concentrarsi unicamente sulla propria prestazione e sul piacere della corsa.

Un plauso speciale va alla Ets "Regalami un sorriso", che ha immortalato i momenti salienti della giornata, assicurando che ogni sorriso e ogni traguardo fossero catturati attraverso le loro fotografie. Queste immagini non solo celebreranno i ricordi dei partecipanti, ma contribuiranno anche a raccogliere fondi per la beneficenza, dando un ulteriore significato a una giornata già ricca di valori umani e sportivi.

La "Corri Castelnuovo" si conferma così un evento imperdibile, dove la passione per lo sport si intreccia con l’amore per la propria terra e la solidarietà, unendo comunità e atleti in un abbraccio di energia e condivisione.