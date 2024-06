Corri e Mangia a Tavarnelle, le foto della gara e la classifica

Tavarnelle (Firenze), 5 giugno 2024 – La 14esima edizione di "Corri e Mangia a Tavarnelle" ha nuovamente dimostrato quanto una manifestazione podistica possa diventare un momento di aggregazione e divertimento per tutta la comunità.

Organizzata con grande entusiasmo dalla Polisportiva Tavarnelle, questa corsa serale ha offerto ai partecipanti un'esperienza unica che unisce sport e convivialità. La corsa ha avuto luogo presso la struttura ricreativa del Parco Mocale di Tavarnelle Val di Pesa, un luogo perfetto per ospitare un evento di tale portata. Il percorso della gara competitiva era di 9,5 km, mentre per chi preferiva una passeggiata rilassante, c'era un itinerario di 4 km.

Entrambi i percorsi, che si snodavano attraverso i dolci saliscendi alla periferia della città, hanno permesso ai partecipanti di godere della bellezza del paesaggio locale. La serata è stata un successo grazie alla perfetta organizzazione e al servizio di cronometraggio a cura della Uisp di Firenze. Gli atleti e gli amatori, alla fine della gara, hanno potuto godere di un momento conviviale, trattenendosi presso la struttura del parco, rafforzando così lo spirito di comunità che caratterizza questo evento.

In un'epoca in cui la socializzazione è sempre più mediata dalla tecnologia, eventi come "Corri e Mangia a Tavarnelle" diventano fondamentali per ritrovare il piacere della condivisione e dell'incontro diretto, con lo sport che si conferma ancora una volta un potente mezzo di aggregazione sociale.