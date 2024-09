Corri ‘n Castello, le foto della corsa e la classifica

Lari (Pisa), 15 settembre 2024 – La 13ª edizione della "Corri 'n Castello di Lari" ha regalato agli amanti del podismo un'esperienza indimenticabile, grazie a un percorso che unisce l'aspetto sportivo alla bellezza storica e paesaggistica del borgo di Lari.

Questa corsa collinare, lunga 10 chilometri, è una perfetta sintesi tra asfalto e sterrato, che mette alla prova anche i più esperti, culminando nei cento famosi scalini che conducono al traguardo, situato proprio sulla vetta del suggestivo castello medievale. Patrocinata dal Comune di Casciana Terme, la manifestazione ha accolto non solo i competitivi, ma anche i podisti amatoriali, con percorsi ridotti e distanze pensate per i più piccoli. Il fascino del percorso intorno al castello, con le sue vie acciottolate e gli scorci panoramici, ha aggiunto un tocco magico alla gara, rendendo l'evento accessibile a tutti.

Inserita all'interno del 18° Criterium podistico toscano, la "Corri 'n Castello" è diventata una tappa imperdibile del calendario podistico regionale, con una partecipazione sempre più numerosa ed entusiasta. A immortalare i momenti più intensi della corsa è stata l'ETS Regalami un Sorriso, che con il suo servizio fotografico ha catturato l'impegno e la gioia dei partecipanti, contribuendo così alla raccolta fondi per cause benefiche. Un'occasione di sport e solidarietà che ha dimostrato ancora una volta come la corsa possa essere uno strumento potente per unire le persone e promuovere valori positivi, tra cui l'inclusione e il sostegno reciproco, in un contesto dal grande valore storico e culturale.