Corri alla Romola, foto e classifica della 36esima edizione

San Casciano (Firenze), 24 marzo 2024 – La 36ª edizione della Corri alla Romola ha regalato emozioni e sfide a oltre 500 partecipanti, confermandosi come un appuntamento imperdibile nel panorama podistico fiorentino. Organizzata dal GS Podistica Valdipesa e guidata dal determinato Agostino Scortichini, conosciuto come il "Veterano d'acciaio", la corsa ha proposto un affascinante percorso di 14,5 km immerso nel verde dei boschi del Comune di San Casciano Val di Pesa.

QUI LA CLASSIFICA

Le strade prevalentemente bianche hanno condotto i podisti attraverso un susseguirsi di saliscendi, una sfida che ha visto protagonisti sia atleti competitivi che appassionati camminatori. Non mancavano le difficoltà, ma l'atmosfera di sfida e la bellezza dei panorami hanno reso ogni sforzo gratificante. Gli organizzatori hanno sapientemente curato ogni dettaglio, offrendo abbondanti punti di ristoro lungo il percorso e, al termine della gara, un meritato ristoro arricchito da dolci casalinghi, vero tocco di genuinità e ospitalità.

I partecipanti hanno elogiato unanimemente la scelta del percorso e l'organizzazione impeccabile, confermando la reputazione del Gs Podistica Valdipesa come un sodalizio dinamico e attento alle esigenze dei podisti. Ma non c'è tempo per rallentare: il prossimo grande evento è già all'orizzonte. Il 12 maggio si terrà la "Chianti Classico Marathon", un appuntamento atteso che quest'anno si anticipa per favorire la presenza dei podisti stranieri, permettendo loro di trovare alloggio nelle vicinanze senza l'affollamento tipico del mese di giugno. La Ets Regalami un Sorriso ha immortalato ogni momento di questa indimenticabile giornata con un servizio fotografico che cattura l'essenza della corsa e dei suoi partecipanti, contribuendo così alla nobile causa della beneficenza.