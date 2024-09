Corsa dei 3 Parchi, le foto della gara e la classifica completa

Firenze, 15 settembre 2024 – Dodicesima edizione della Corsa dei 3 Parchi: un successo di partecipazione e solidarietà Domenica 15 settembre si è svolta la 12ª edizione della Corsa dei 3 Parchi, un evento che ha visto una grande partecipazione di podisti e appassionati di tutte le età.

LA CLASSIFICA (clicca qui)

Organizzata dall'ASD GS Le Torri Podismo, la corsa ha attraversato i suggestivi scenari del Parco Argingrosso, del Parco delle Cascine e del Parco di Villa Vogel, nel Quartiere 4 di Firenze. L'iniziativa ha potuto contare sul patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del CONI regionale, con il supporto logistico del Quartiere 4. Questa edizione, dedicata per la sesta volta alla memoria della socia Lazzeri Oretta, ha offerto ai partecipanti un percorso completamente rinnovato e pianeggiante. Oltre alla gara podistica competitiva sulla classica distanza di 11 km, gli organizzatori hanno previsto anche una passeggiata ludico-motoria di 5 km, accessibile a tutti.

La competizione ha inoltre rappresentato un appuntamento importante per gli atleti, valida come prova per il 20º Trofeo E. Camangi UISP. Come da tradizione, la manifestazione non è stata solo un momento sportivo, ma anche un'occasione di solidarietà: parte del ricavato è stato infatti destinato alla Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia/Casa Ronald McDonald di Firenze. Un ringraziamento particolare va al gruppo ETS Regalami un Sorriso, che ha curato il servizio fotografico, contribuendo con le loro immagini alla raccolta fondi per una nobile causa. Ancora una volta, la corsa si conferma non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un importante momento di aggregazione e beneficenza per la comunità.