Corsa a ostacoli. Guidi medaglia di bronzo a Folgaria

A Saludecio crescono campioni. Si sono svolti a Folgaria gli Ocr European Championships 2024: l’Ocr (Obstacle course racing) è uno sport emergente che consiste in una corsa a ostacoli, in diverse categorie di gara, in base alla lunghezza del percorso e all’età dei partecipanti. Quest’anno le competizioni si sono svolte in Italia e, tra i vari podi, nella categoria 25-29 anni, è medaglia di bronzo, quindi terzo in Europa, Gioele Guidi, classe ‘96, di Saludecio, membro della squadra Nazionale italiana, con un’ottima prestazione nella Standard (14 km percorsi con 600 m di dislivello positivo). Porta l’Italia al terzo posto anche nella Teams Competitive Race, con i suoi due compagni Nicolò Comini e Xhevdet Jakova. L’atleta, del team Bad Boars di San Giovanni in Marignano, è stato medaglia di bronzo anche ai Mondiali 2023 in Belgio.