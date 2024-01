Corsa campestre. Da applausi Sabbatini e Falasca Zamponi

Entra nel vivo anche la stagione della corsa campestre con la prima prova del Campionato assoluto e giovanile di società ad Ancona sul tracciato intorno allo stadio Italico Conti, valida anche come Trofeo regionale di corsa per il progetto Runcard Young. Nella gara maschile di 10 km con il tempo di 31:51 si impone Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena), secondo il compagno di club Luca Facchinetti in 32:01. Da sottolineare anche la buona prestazione di Leonardo Storani (Avis Macerata), al primo anno promesse, quarto con 32:50.

Al femminile si aggiudica il successo nel cross di 8 km Ilaria Sabbatini (Avis Macerata, 29:24) per avere la meglio all’ultimo giro sulla jesina Simona Santini (Parma), seconda con il crono di 29:36. In chiave regionale, seconda posizione per la portacolori della società organizzatrice Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona), terza in 30:06 davanti alla promessa Chiara Fucelli (Avis Macerata, 30:35). Nella stessa gara primo posto U20 per Giosuè Bonifazi (Cus Camerino) con 25:56 nei confronti di Jacopo Sanginesi (Atletica Civitanova, 26:45).

Nel cross di 5 km vittoria dell’allievo Niccolò Rubini (Avis Macerata) con 16:59 che precede l’altro biancorosso Marsel Provenziani (Avis Macerata), secondo in 17:31. Nella gara U20 femminile terzo posto per Emma Vincenzetti (Cus Camerino, 23:50).

Nei 600 metri cadetti secondo posto di Salvatore Buatti (Cus Camerino, 11:48) davanti a Matteo Sbaraglia (Crazy Sport Tolentino, 11:50). Al femminile, terza l’atleta della Sacen Corridonia, Sofia Chantal Ciccioli, in 8:44. Tra i ragazzi (under 14), sulla distanza di un chilometro e mezzo, vittoria per Gaia Marcozzi (Atletica Civitanova, 6:07). La seconda prova dei Societari di cross assoluti e giovanili si svolgerà il 4 febbraio a Civitanova.