Corsa campestre. Golden Club in lizza per prendersi il titolo

La squadra allievi del Golden Club Rimini ha conquistato il 2° posto nella classifica provvisoria del Campionato di Società di corsa campestre con 570 punti, dietro alla Calcestruzzi Corradini Excelsior di Stefano Baldini (573 punti) e davanti alla Modena Atletica (548). Per i biancorossi la 2ª ed ultima tappa, in programma il 9 febbraio a Castelfranco, sarà decisiva per riportare lo scudetto a distanza 24 anni all’ombra dell’Arco d’Augusto. Per quanto riguarda la competizione, Pietro Lami, al 2° anno di categoria, con una gara in progressione è giunto 4° al traguardo volando sui quattro chilometri in 13"08 e accompagnando i compagni di club al positivo esordio nel campionato allievi. Ernesto Grossi ha concluso 11° in 13’26“, Francesco Tamagnini 18° in 13’44“ e Mattia Malavolta 39° in 14’43“. Nelle allieve, sui tre chilometri, ottima prova della neo biancorossa Chiara Sabattini, quinta.