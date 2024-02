Corsa campestre, l’Atletica Potenza Picena è campione regionale

L’Atletica Potenza Picena ha vinto il titolo regionale di corsa campestre per società. Dopo aver dominato ad Ancona nella prima delle due competizioni valide per il titolo, piazzando Andrea Falasca Zamponi (foto) al primo posto e Luca Facchinetti al secondo, la società del presidente Franco Leandrini ha trionfato anche a Civitanova, replicando lo stesso ordine d’arrivo. La corsa civitanovese, sui 10 chilometri, ha visto Falasca Zamponi tagliare per primo il traguardo in 32’22“ e sei secondi dopo è arrivato Fachinetti. Buone le prove di altri due loro compagni di squadra: 12° Lorenzo Cappelli e 19° Marcello Savini. I prossimi impegni del club di Potenza Picena sono i campionati italiani master indoor di Ancona il 23 febbraio (Falasca Zamponi proverà a difendere il titolo italiano sui 3.000 metri), e i tricolori di cross per società in programma a Cassino, il 14 marzo. "La stagione agonistica – dice il presidente Leandrini – è iniziata nel migliore dei modi, i nostri atleti sono al top della forma, seguiti al meglio dal direttore tecnico Luigi Di Lello. Siamo fiduciosi per i prossimi impegni".