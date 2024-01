Corsa campestre. L’Atletica Potenza Picena protagonista nella prima prova del campionato regionale

Dominio dell’Atletica Potenza Picena nella prima prova del Campionato regionale per società di corsa campestre, svoltasi ad Ancona. Per la compagine del presidente Franco Leandrini ha vinto sulla 10 km Andrea Falasca Zamponi in 31’51“, che ha preceduto il compagno di squadra Luca Facchinetti, che ha chiuso in 32’01“. Sesto è giunto Marco Bianchi in 33’08“, settimo Alberto Mosca in 33’12“; buoni piazzamenti per Lorenzo Cappelli (14°), Pasquale Cerone (17°) e Marcello Savini (24°). La seconda prova del Campionato regionale di corsa campestre ci sarà a Civitanova il 4 febbraio; l’appuntamento agonistico più importante si terrà il 14 marzo a Cassino dove si disputerà il Campionato italiano di specialità. Il trionfo ad Ancona è di ottimo auspicio per un’altra stagione da protagonista per l’Atletica Potenza Picena.