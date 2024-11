Corsa campestre, le gare tricolori. Ottocento atleti al parco urbano

Al Parco Urbano i nazionali di corsa campestre Uisp. Un appuntamento sportivo che richiamerà in città circa 800 atleti da tutta Italia. Le gare si terranno domenica 17 novembre al Parco Urbano ‘Giorgio Bassani’. Un appuntamento organizzato dall’Asd Atletica Bondeno, con il supporto di Uisp Aps Sda atletica leggera nazionale, Uisp Emilia-Romagna e Uisp comitato di Ferrara, il tutto patrocinato dal Comune di Ferrara. Si tratta degli ‘Athletics Uisp Fest-sport per tutti’ rivolto a tutti gli atleti tesserati Uisp. I particolari del 68° campionato nazionale Uisp di corsa campestre e campionato regionale Emilia-Romagna, oltre che tappa provinciale del 61° trofeo ‘Città di Ferrara’, sono stati illustrati ieri. All’incontro erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, la presidente Uisp Eleonora Banzi, l’organizzatore dell’evento Daniele Guandalini (presidente atletica Bondeno) e il referente regionale atletica leggera Uisp Emilia-Romagna Raffaele Alberoni. L’assessore allo sport del Comune Francesco Carità ha rimarcato l’importanza di quest’appuntamento nazionale: "Va sottolineato come sia importante la sinergia tra l’Atletica Bondeno, che ha organizzato in maniera operativo l’evento, e Uisp quale ideale supporto. Non è così semplice organizzare un appuntamento di questo tipo, quindi un plauso a Uisp e Atletica Bondeno, realtà che per noi è importante sostenere. Inoltre, cosa positiva è che la parte sportiva va di pari passo con quella turistica. L’amministrazione è sempre al fianco per eventi di questo tipo". Nel suo intervento la presidente Uisp comitato di Ferrara, Eleonora Banzi ha ricordato come: "L’organizzazione di questo evento è il frutto di una rete di supporto, quindi è molto di più di una gara, in quanto è il frutto di una rete collaborativa che coinvolge il nostro comitato, le associazioni, le istituzioni e la comunità. Dimostriamo che fare rete è il futuro del modo di fare sport. Questo evento è un esempio di sport che non solo valorizza le persone, ma anche l’ambiente. Il Parco Urbano ‘non è solo una splendida cornice, ma anche un esempio di come Ferrara possa ripensare i suoi spazi verdi come parte di un ecosistema che rigenera chi vi pratica sport". Domenica il ritrovo sarà dalle 8 al Parco Urbano dalle 9.30 con le prime gare suddivise per le diverse categorie.

Mario Tosatti