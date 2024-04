Corsa in montagna per club. Argento per Ryan Robinson

Nella prima prova del campionato di società di corsa in montagna organizzata dal G.P. REsco, su un percorso molto tecnico con diverse salite impegnative da ripetere più volte, all’interno del Hotel Archimede a Reggello (FI), in evidenza gli atleti dell’atletica Camaiore con il secondo posto di Ryan Robinson al primo anno nella categoria cadetti U15, che così conferma quanto di buono aveva fatto vedere nella categoria ragazzi. La prova valevole anche come selezione della rappresentativa Toscana cadetti per i campionati italiani di corsa in montagna a Lanzada il 4 maggio, mette Ryan in condizioni di essere convocato dal responsabile tecnico, dimostrando di essere tra i più forti della categoria a livello regionale, nonostante un infortunio che lo ha bloccato negli allenamenti. Nelle cadette ancora una conferma di Asia Trasatti piazzatasi nona.

Mentre nella categoria ragazze quelle più piccole, nel giro di 1km si classificava 15a Elisa Testi e 22a Giada Falorni . Tra i ragazzi 13o posto per Alessandro Marchetti, 14o Nicola Falorni.

Tra gli allievi U17, secondo posto per Fabio Papini sui 4,5 km del percorso da un km da ripetere più volte, e bene anche Artiom Mori al debutto in questo tipo di competizione, che gareggia per il TRM Milano ma si allena a Viareggio.

La prossima gara proprio a Marignana di Camaiore il 25 aprile dove si assegneranno i titoli Toscani di specialità e i giovani versiliesi dovranno confermare il loro valore.