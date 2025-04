Cp Grosseto sconfitto dal Forte dei Marmi: decisiva l'ultima di regular season

Sarà l’ultima di regular season a decidere le sorti del Cp Grosseto, dopo la sconfitta di ieri sera con il Forte dei Marmi (3-5 il finale). Parte male il Cp che va in svantaggio dopo appena 22 secondi: Ambrosio da dietro porta serve Torner che mette la palla al sette. Biancorossi in avanti, ma è Torner a bucare per la seconda volta, dopo 4 minuti e mezzo, la difesa grossetana con un tiro dalla distanza. Il cuore non fa difetto ai locali, che tessono veloci e pericolose azioni offensive. Al 13’ Saavedra viene steso in area. Barragan si prende la responsabilità del rigore: il tiro esce ma l’argentino è il primo a riprendere la pallina rimbalzata sulla balaustra e a metterla in fondo alla rete. Al 18’ l’arbitro Marinelli manda in panchina per due minuti Cabiddu, ma Fongaro, con una super parata ferma il tiro diretto di Torner che poi, però, buca Fongaro per la terza volta a 3’23 dalla fine, ma trenta secondi dopo Sillero riporta i grossetani a un’incollatura. Il meritato pareggio arriva al 9’ sul tiro dalla sinistra di De Oro, deviato sotto porta da Saavedra. Al 12’ si scaldano gli animi: Torner manda sul palo un rigore per un fallo di Saavedra, qualche istante dopo il Forte commette un brutto fallo su De Oro, dalla panchina vola in campo una borraccia e gli arbitri mandano sotto la doccia Giabbani. In inferiorità numerica, Torner riporta in vantaggio i campioni con un tiro dalla distanza. Il Grosseto attacca ma viene punito in contropiede da Ambrosio che chiude il match.