Criteria Nazionali Giovanili: giovani talenti brillano a Riccione

I Criteria Nazionali Giovanili che si sono disputati dal 28 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione rappresentano il culmine della stagione per i migliori giovani talenti italiani, disputati in vasca corta sono il trampolino di lancio per le nuove stelle del nuoto azzurro. Per i ragazzi e le ragazze nati tra il 2005 e il 2012, il focus non è solo la prestazione pura, ma anche la capacità di gestire la pressione e l’adrenalina di un evento che potrebbe segnare la loro carriera. Alla manifestazione alla quale hanno partecipato 281 società italiane con 1953 iscritti, di cui 1071 uomini e 882 donne, non sono mancati gli atleti di N.S. Emilia che, grazie al loro impegno e dedizione e al grosso lavoro fatto dai tecnici Mauro Massarenti, Silvio Sodano, Gianni Tulli e Davide Varoli, si sono presentati in 25, di cui 10 dalla piscina Beethoven di Ferrara, e hanno disputato ben 63 gare e 8 staffette. A salire sul podio femminile Matilde Desiderio, bronzo nei 200 dorso e Maddalena Buciuscanu, argento nei 50 farfalla che si sono posizionate tra le prime 10 atlete in Italia rispettivamente anche nei 100 dorso e nei 50 e 100 stile. Si sono inoltre piazzate tra le prime 10 atlete in Italia le matricole Giorgia Bulzoni nei 100 e 200 farfalla e Giada Ciocci nei 100, 200, 400 stile e nei 200 misti. Anche Martina Bellarosa e Valentina Meli, categoria juniores, hanno sfiorato il podio rispettivamente nei 200 farfalla e 50 rana. Ottimi risultati anche nei tre giorni di gara al maschile, Luca Desiderio è salito sul secondo gradino del podio per ben due volte conquistando l’argento nei 50 e 100 dorso mentre per Bryan Lombardi è bronzo nei 100 farfalla. Entrambi i ragazzi si sono anche posizionati tra i primi 10 atleti in Italia rispettivamente nei 50 stile e nei 50 farfalla. Si sono inoltre piazzati nelle prime 10 posizioni in Italia Riccardo Armaroli nei 100 e 200 rana ed Emanuele Moscato nei 50 dorso categoria cadetti, nella categoria Juniores invece Denis Fagnini nei 100 rana e Luca Ferrari nei 100 dorso. Ha visto inoltre sfiorare il podio per soli 3 centesimi la staffetta 4x100 misti con i cadetti Moscato, Armaroli, Lombardi e Leprai che si sono piazzati al 4° posto.