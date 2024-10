Crono climber. Che beffa per Frigo Babbi. Scontro con un sidecar. Perde il campionato

Alla fine le cose non sono andate come sperava. Vitas Frigo Babbi non ha potuto difendere, nell’ultima tappa di Volterra, il suo titolo italiano del Trofeo Crono Climber: poco dopo la prova cronometrata, la sua Suzuki GSX R 1000 R, con Anthony Lanzo ai box e messa a punto da Tondo Garage di Ravenna, è stato centrata in pieno – mentre scendeva dopo aver completato la sua fatica – da un sidecar che ha invaso la sua parte di carreggiata e gli ha procurato un importante danno alla mano sinistra. "Poco dopo l’impatto avevo la mano gonfia e non potevo muoverla – racconta lo stesso Frigo Babbi – e alla fine il medico di gara ha deciso che ero unfit, quindi non potevo gareggiare. E alla fine ho perso il campionato italiano di appena 12 punti, 315 Alessandro Ferrara, 303 io con un doppio, inevitabile, zero nell’ultima tappa. Se avessi potuto gareggiare, anche non brillando, probabilmente avrei rivinto il campionato italiano. Poi ho fatto gli opportuni controlli medici e mi è stata riscontrata un’ampia lesione capsulo-legamentosa della prima falange con interessamento del legamento collaterale ulnare. In sintesi dovrò stare fermo un paio di mesi, quindi bisogna pensare alla prossima stagione nella quale proverò nuovamente a correre anche il campionato austriaco".

u.b.