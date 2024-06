Crono Climber. Frigo Babbi piazza il record personale in salita

Doppio impegno per il centauro ravennate Vitas Frigo Babbi, prima nel trofeo Crono Climber 2024 allo Spino, poi in Austria, nel campionato austriaco velocità in salita, con l’ascesa dello Julbach. Soddisfazione per il romagnolo, in sella alla sua Suzuki GSX R 1000 R, dopo la gara oltralpe: "Ho ottenuto il mio personale in quella salita, 1’21’’1 in gara e nell’unica prova di sabato ho migliorato di 5’’ rispetto al tempo di un anno fa, quindi posso considerarmi ben contento". Frigo Babbi, da quest’anno in gara col team BRS, Bottalico Riding School, di Maurizio Bottalico (vincitore a Julbach), in precedenza aveva portato la sua moto, con Anthony Lanzo ai box e messa a punto da Tondo Garage, in vetta alla classifica generale (classe 1350) nel trofeo Crono Climber, grazie ai quattro ottimi risultati ottenuti allo Spino: 1 primo, 1 secondo e 2 terzi posti, per un totale di 77 punti che hanno portato il suo totale a 163 punti contro i 138 di Raniero Giusti e i 128 di Alessandro Ferrara. Il prossimo impegno, il primo weekend di luglio a Isola del Liri in provincia di Frosinone.

u.b.