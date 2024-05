Cronoscalata del Castellaccio, foto e classifica della corsa

Livorno, 19 maggio 2024 – Grazie all'iniziativa della Asd Livorno Marathon, per il Trofeo Podistico Livornese sotto l'egida della Lega Atletica dell’Uisp, si è tornati a gareggiare nella rinomata "Cronoscalata del Castellaccio" Trofeo Luciano Martelli. Questo evento, che ha richiamato numerosi appassionati di corsa in salita, rappresenta una sfida unica e stimolante per i podisti. Partendo dalla suggestiva Piazza delle Carrozze a Livorno, gli atleti si sono confrontati con un percorso arduo e impegnativo che li ha condotti fino alla vetta del Castellaccio. Questa cronoscalata, nota per le sue difficoltà, richiede una gestione oculata delle energie a causa dei numerosi tornanti che caratterizzano il tragitto.

LA CLASSIFICA

Le pendenze medie del 12 per cento mettono a dura prova anche i corridori più esperti, rendendo ogni metro conquistato una vittoria personale. La "Cronoscalata del Castellaccio" non è solo una prova di resistenza fisica, ma anche di strategia e determinazione. Gli atleti devono infatti affrontare ogni tornante con precisione, bilanciando sforzo e recupero per evitare di esaurire le energie prima di raggiungere la cima. Questo rende la competizione non solo un evento sportivo di grande rilievo, ma anche un banco di prova per la disciplina mentale e la preparazione tattica. L’edizione di quest’anno ha visto una partecipazione entusiasta, con numerosi podisti pronti a sfidare le pendenze importanti del percorso.

La fotogallery di Regalami un sorriso:

La manifestazione ha permesso di rinnovare lo spirito di competizione e di condivisione, valori fondamentali nel mondo del podismo. Eventi come questo non solo valorizzano l'impegno degli atleti, ma contribuiscono anche a promuovere la passione per la corsa e l’attività fisica, incoraggiando sempre più persone ad avvicinarsi a questo sport. In conclusione, la "Cronoscalata del Castellaccio" Trofeo Luciano Martelli si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sfide in salita. Grazie all’organizzazione impeccabile della Asd Livorno Marathon e al sostegno della Lega Atletica dell’Uisp, i partecipanti hanno potuto vivere un'esperienza sportiva intensa e gratificante, arricchendo il panorama delle competizioni podistiche italiane.

A dispetto dell’età che avanza, Massimo Mei si conferma un riferimento sicuro nel panorama della corsa su strada in Toscana e il portacolori dell’Atletica Castello fa sua la Cronoscalata del Castellaccio. Mei ha fatto segnare il tempo di 16’57”, nettamente il migliore, mai insidiato dagli avversari considerando che il secondo, Giacomo Molinaro (Atl.Vinci) ha accusato un ritardo di 33”. Terza posizione per Alain Filosi, unico altro atleta a contenere il distacco sotto il minuto, 36” per lui. Ai piedi del podio Mirko Dolci (Gs Lucchese) a 1’09” e Jonathan Toni (Gp Parco Alpi Apuane) a 1’33”.

In campo femminile l’ha spuntata Ilaria Tedesco (Atl.Vinci) con il tempo di 20’44” e un vantaggio di 47” si Palma Andrea Bernardita Salas (Gp Parco Alpi Apuane), terza Merylin Mazzotta (Sempredicorsa) a 1’12”. Ben 173 i concorrenti che hanno portato a termine la cronoscalata grazie anche all’impegno di tanti volontari nella gestione dei vari servizi e nel controllo del percorso. La prova, inserita nel calendario Uisp era allestita dallo stesso comitato organizzatore della Livorno Half Marathon del prossimo 10 novembre. Ma prima ci sarà un altro evento di preparazione, la Correre a Castellina in programma il 22 giugno.