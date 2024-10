Crossfit. Il successo dello ’059 Classic’. Oltre 2mila spettatori alla Sacca

Oltre 750 atleti proveniente da tutta Italia, con anche qualche esterno (americano) si sono sfidati sui due campi gara durante i 5 eventi (workout) di sport ed entusiasmo, sia per atleti che per il pubblico. È andata in scena la seconda edizione della gara di CrossFit ’059 Classic’, gara a team di 3 persone svoltasi il 19/20 ottobre alla polisportiva Sacca di Modena, organizzata dal box CrossFit Team 059. Oltre 2000 persone sono passate a vedere la gara e a tifare per gli atleti presenti o solo per fare una passeggiata alla Polisportiva che, in occasione di questo grande evento, ormai riconosciuto a livello nazionale come uno delle gare ‘da fare’, si è trasformata in una piccola cittadella di Sport, con anche un bellissimo e organizzatissimo contorno formato da 5 Food Truck e più di 10 negozi e aziende del settore per lo shopping e il cibo tra un evento e l’altro. Le iscrizioni alla gara sono andate sold out in 4 ore e c’erano grandi aspettative per il Live, aspettative che non sono state deluse con particolare menzione per la finale che è stata un evento molto scenico e coreografico e che ha fatto andare in visibilio sia pubblico che atleti. Tra gli spettatori anche l’ex sindaco e candidato per l’Emilia Romagna Gian Carlo Muzzarelli.