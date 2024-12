Cus al Trevisani contro Reggio. Sfida alla corazzata Valorugby

Archiviata la pausa per i test match autunnali degli azzurri, torna il rugby di casa nostra ed il Trevisani sarà campo centrale di giornata con la sfida delle 14.30 che vedrà Valorugby Reggio Emilia ospite dei bianconeri ferraresi. Corazzata costruita per l’immediato salto di categoria, il quindici reggiano è squadra cadetta della massima serie e può avvalersi di passaggi tra le due formazioni di atleti abituati a ben altro ritmo.

Vedremo oggi pomeriggio chi andrà a rinforzare le file di Fontanesi e compagni, che già di per se sono squadra solida e quadrata. Per alcuni cussini (Ozzarini e Susa su tutti) sarà una sfida al passato con numerosi granata che hanno condiviso con loro la B nelle file di Highlanders Formigine. In cuor suo il Cus sogna l’impresa e lo sgambetto ai quotati avversari: per fare ciò dovrà tenere alta l’intensità difensiva e occupare al meglio larghezza e profondità del campo. Cavicchi e Michelotto fanno un po’ di pretatttica, non svelano il quindici iniziale ma possono comunque contare su tutti gli effettivi a disposizione. Nelle settimane di preparazione si è puntato sulla rodata filosofia di gioco che vede la continuità come chiave di volta della gestione degli ottanta minuti.

j. r.