Cus, pioggia di medaglie a Reggio. Tripletta di ori per Nicolas Tagliatti

La piscina Melato di Reggio Emilia ha ospitato il “Trofeo città di Reggio Emilia”, manifestazione interregionale riservata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Nuoto in vasca da 25 metri. Il Cus Ferrara nuoto si è presentato agguerrito all’appuntamento e ottimi sono stati i riscontri cronometrici dei nuotatori cussini nonostante il periodo di pieno carico. Nella categoria Ragazzi salgono sul podio Alice Canella nei 100 e 200 dorso; nella doppiadistanza abbassa di oltre 6 secondi il proprio personale portandolo a 2’32”8. Lucrezia Rossi nei 200 farfalla chiusi in 2’42”6 è terza alla prima esperienza in questa gara; ottima la prova di Margherita Astolfi che nei 400 stile libero è prima nella categoria Ragazzi con un ottimo 4’46”5. In campo maschile Nicola Candiani ha vinto i 50 rana nuotati in 33”7; due medaglie per Matteo Tieghi secondo nei 200 rana chiusi in 2’31” e terzo nei 400 stile libero chiusi in 4’20”8.

Nella categoria Juniores vince i 200 rana Andrea Giunchedi con il personale di 2’25”1 ed è terzo nel 100 con 1’06”8. Stesso gradino del podio anche nel 200 misto con il tempo di 2’16’’4. Elena Franzoni si mette al collo un bronzo nei 200 farfalla nuotati con il personale di 2’38”1, ma l’exploit di giornata è per Sara Capobianco che fra tripletta nel dorso: seconda nel 50 con 31” 23 cosi come nel 200 con 2’27”52, mentre vince il 100 con 1’07’15 suo personale sulla distanza. Prestazione arricchita anche dal primo posto assoluto nella manifestazione. Bene anche Matilda Tagliatti terza nei 100 rana con 1’16”8 cosi come nel 50 nuotato in 34”80.

Nella categoria assoluti tre medaglie d’oro per Nicolas Tagliatti che vince i 100 stile libero con un buon 51”70, cosi come i 50 nuotati in 23”6 ed anche i 50 farfalla chiusi in 25”6. Infine Anna Forlani arriva seconda sia nei 100 delfino nuotati in 1’08” 1, sia nei 200 con un ottimo personale di 2’26”4.