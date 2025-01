Cus Siena Estra in evidenza a Firenze. Sofia Pichierri centra la bella impresa

Un’altra bellissima prestazione degli under 14 del Cus Siena Estra nell’ultima prova del Trofeo nazionale del Granducato di fioretto che si è svolto al palazzetto della Scherma del Barco a Firenze. Nelle Giovanissime/Bambine Sofia Pichierri si è aggiudicata il Trofeo dopo la vittoria della prima prova a Siena e il bronzo conquistato nella seconda (8-10 con la mestrina Gervasutti). Nella finale a otto Lilia Grassi si è piazzata in quinta posizione; Vera Paladini ha chiuso sesta: con questo risultato si è messa al collo l’argento nelle più piccole. Sara Trabalzini 19ma assoluta, ha chiuso quinta nella categoria delle più piccole; molto bene anche Valentina Marino 18ma; a seguire Alessia Cundari 24ma, Elena Giglioli 34ma e Azzurra Capresi 35ma. Sempre in campo femminile 28ma Livia Cortesi nella categoria Allieve/Ragazze. In campo maschile altro trionfo per Nicolò Pellegrino, oro nei Maschietti: con la vittoria anche nella prima prova ha conquistato il Trofeo e ha terminato poi quinto assoluto dei Maschietti/Giovanissimi, con Enrico Cannoni 23°, ma sesto nella sua categoria seguito da Niccolò Marsiglietti 29° e undicesimo di categoria. Negli Allievi/Ragazzi un ottimo Valentino Giustarini è arrivato 12°; tabellone da 32 con 20ma posizione per Pietro Pellegrino, 21ma per Tommaso Gentilini, 22ma per Lorenzo Pacchiani e 30ma per Alessandro Castagnini. Doppia partecipazione cussina anche al Trofeo ‘Marzocco’, U10, con Brando Pin e Sara Ombres.