Da Bracciali a Bernardini. Le benemerenze Coni

Un pieno di emozioni quella che si sono vissute nella suggestiva Sala dei Grandi della provincia di Arezzo in occasione della consegna delle benemerenze Coni ad atleti, dirigenti e società sportive della provincia di Arezzo per l’anno 2022. Riconoscimenti che sono andati a coloro che hanno saputo mettersi in luce a livello nazionale e internazionale nel corso della loro carriera o che hanno conquistato successi tricolori se non addirittura europei e mondali. Nella categoria dirigenti Stella di bronzo a Ferdinando Lisandrelli, mentre Stefano Giommoni è stato insignito con Palma di bronzo per il ruolo di tecnico. Tra le società, Stella d’argento al Tennistavolo Arezzo e Stella di bronzo alla Synergy Basket Valdarno. Tra le medaglie al valore atletico, premiati il campione mondiale di English Sporting Michele Burroni, Samuele Bernardini (enduro), Agostino Fani (tiro con l’arco da caccia) e ancora i campioni italiani Luca Scala (English Sporting), Daniele Bracciali (tennis) e Sonia Brogi (tiro di campagna a squadre). Nel corso della serata premiati anche i ragazzi che hanno partecipato al Trofeo Coni e alcune società del territorio per aver raggiunto traguardi importanti come anni di attività. Tra queste il Circolo tennis Castiglion Fiorentino, la Us Castiglionese 1919, il circolo Tiro a segno di Arezzo , la sezione Aia di Arezzo, la Fides Montevarchi, i Veterani sportivi per la Intra Tevere et Arno e la Upd Val di Pierle.

Andrea Lorentini