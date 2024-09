Da domani a domenica. Il gotha del padel allo Sporting. C’è il Combined Cupra Fit Tour

Il gotha del padel internazionale allo Sporting Club Sassuolo. Si terrà infatti da domani a domenica la seconda edizione del Torneo Internazionale di Padel Combined di doppio maschile e femminile, inserito nel Cupra Fit Tour 2024 e ospitato dalla struttura sassolese di via Vandelli. Al via 96 atleti per la categoria maschile, divisi in 48 coppie, e 60 giocatrici nel femminile: un vero successo per lo Sporting, che ha ottenuto anche quest’anno l’ok dall’organizzazione internazionale della Fip padel l’ok per ospitare un evento che porterà sui campi da gioco del club sassolese atleti di altissimo livello. Nel maschile, la prima coppia del seeding è quella formata dagli spagnoli Gonzalo Rubio e Pablo Lijo Santos rispettivamente numero 30 e numero 49 del ranking mondiale, ma occhio anche agli italiani Marco Cassetta, Lorenzo Di Giovanni, Flavio Abbate, Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi, che hanno conquistato l’edizione 2023. Nel tabellone femminile la coppia favorita è spagnola: Ariadna Canellas Rodero e l’ex numero 1 del padel mondiale, la svedese Carolina Navarro Bjork. Ingresso libero e gratuito.