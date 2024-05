Da domani i festeggiamenti di una società che ha avuto come presidenti Pizzirani, Orsoni, Belletti e Giuliani. In programma anche un’esibizione al teatro delle Celebrazioni. Quarant’anni al servizio della città: la polisportiva Lame

"Il dato principale – dicono gli interessati – è che la polisportiva Lame è un modello di volontariato puro, ormai scomparso, che si è strutturato nel tempo inserendo professionalità giovani, che ha saputo resistere a colpi quali il Covid e il rincaro delle bollette. Un modello che regge con crescenti difficoltà. E che fa sport per tutti come poche altre realtà".

La polisportiva Lame è pronta a festeggiare i primi quarant’anni e, per farlo, ha cercato di diversificare i momenti ludici per aumentare la possibilità di incontro e di confronto. Domani si comincerà al centro sportivo Vasco de Gama con il pranzo con paella. La domenica successiva, gran galà dei 40 anni con le esibizioni di ginnastica over, salsa, ginnastica artistica, danza e pattinaggio artistico. L’1 e 2 giugno ci sarà una ventiquattro ore di calcio a 7, mentre il 6 giugno, esibizione di danza e ginnastica artistica al teatro delle Celebrazioni. Domenica 16 grande fondo di Gaggio Montano, una prova di cicloturismo.

La polisportiva Lame dal 1984 è un punto di riferimento nel quartiere anche per le numerose attività di inclusione e coinvolgimento delle persone più fragili, per i progetti insieme con le scuole e per la terza età, per i centri estivi rivolti a tutte le famiglie. Il primo presidente della polisportiva è stato Ivan Pizzirani che, da questa esperienza, crebbe a tal punto da diventare assessore allo sport del Comune. Poi Ovidio Orsoni, Marco Belletti e Oriente Giuliani. Questi ultimi due, negli ultimi anni, si sono passati spesso e volentieri il testimone, consentendo alla polisportiva di rimanere al top. Ogni anno i tesserati raggiungono e superano quota mille. E il centro sportivo Vasco de Gama resta il cuore pulsante di una realtà che è dotata di un giornalino interno (il Giornalame). Tra le attività basket, calcio, judo, danza, ginnastica artistica, minivolley, pattinaggio artistico, pattinaggio in linea. E ancora, per gli adulti e per gli over, cicloturismo, ginnastica adulti, yoga, pilates, salsa, tango argentino, nordic walking, ginnastica dolce e ginnastica di mantenimento. Tra le stelle, ma sarebbe limitativo, Francesco Vittuari nel pattinaggio. Il mondo della polisportiva Lame fa parte del gruppo del Precision Skate, quella realtà che, nel sincronizzato, miete successi internazionali. Senza dimenticare il mondo della disabilità e dell’inclusione: da sottolineare il lavoro portato avanti con Marco Calamai e i suoi ragazzi che fanno parte del Progetto Overlimits.