Da Pieve a New York. Trionfo di Chiara Maddanu

Coltiva la passione per il ballo dall’età di sei anni e oggi quella passione si è trasformata in autentica ragione di vita. Chiara Maddanu, 18 anni di Pieve a Nievole, ballerina e insegnante di salsa e bachata, si è recentemente laureata, nella categoria Amateur, campionessa del mondo in coppia e vicecampionessa a livello individuale al ’The Summit Championship’, la più grande competizione di balli latini al mondo, che si è svolta dal 20 al 26 gennaio a New York. "Ho cominciato a ballare – spiega la giovanissima Chiara Maddanu – all’età di sei anni e, successivamente, mi sono avvicinata alle danze caraibiche, in particolar modo a salsa e bachata. La partecipazione al ’The Summit Championship’ di New York è stata la mia prima esperienza internazionale, che si è rivelata un successo personale. Qui, guidata dal mio insegnante Alessandro Massaro, ho vinto cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Sono salita sul gradino più alto del podio in coppia nella categoria Amateur intermediate same gender e Pro am on 2 di salsa, mentre ho portato a casa la medaglia d’argento a livello individuale nelle due finali di salsa e bachata nella categoria Amateur advanced. Infine il bronzo è arrivato nella finale individuale di salsa nella categoria Amateur intermediate".

Un’esperienza che ha rafforzato la convinzione e la fiducia in sé stessa: "Un sogno – continua Chiara – che è diventato realtà. Ogni difficoltà, ogni sfida è stata una lezione che mi ha trasformato. Ogni passo fatto verso questo sogno è stato un passo verso una versione più forte e consapevole di me stessa. Non avrei mai immaginato di poter ottenere così tante soddisfazioni in un’avventura così intensa".

Al momento Chiara studia danze caraibiche alla scuola Alma Academy di Collegno, in provincia di Torino, e se le chiediamo quali progetti ha in serbo per il suo futuro, lei risponde così: "Sicuramente continuerò a studiare ballo e a partecipare ad altre competizioni di questo genere, dal momento che con quest’ultima gara sono passata nella categoria superiore, semi-professionista".

Luca Fabiani