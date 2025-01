Dal 3 al 9 febbraio a Schilpario. Al via Mondiali Junior e U23 Cross Country

Conto alla rovescia a Schilpario, che dal 3 al 9 febbraio ospiterà i Mondiali Junior di sci nordico. L’evento è stato presentato ieri a Milano a Palazzo della Regione Lombardia. A far gli onori di casa il Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi: "È con grande orgoglio che celebriamo l’avvicinarsi di un evento di rilevanza internazionale come i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di sci di fondo. Questa manifestazione rappresenta non solo un’occasione sportiva di altissimo livello, ma anche una vetrina per il nostro territorio, che si conferma al centro dello sport invernale mondiale".

Sarà il Comitato FISI di Bergamo ad accogliere 450 atleti da più di 44 nazioni, insieme ai loro team e sostenitori. Ventuno gli azzurri facenti parte della spedizione italiana ai Mondiali Junior. "Schilpario - prosegue Picchi -, con la riqualificata Pista degli Abeti, dimostra ancora una volta la sua capacità organizzativa e la sua visione strategica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questo evento rappresenta un banco di prova fondamentale per affinare le nostre competenze organizzative e consolidare la Val di Scalve come destinazione privilegiata per gli sport invernali. Sono certa che il successo di questa manifestazione rafforzerà l’immagine del nostro Paese a livello internazionale e offrirà un’importante opportunità di crescita per i giovani talenti dello sport".

Gian Franco Zecchini, Presidente Fisi Alpi Centrali, parte coordinativa dell’evento è intervenuto in rappresentanza della Fisi: "Sono orgoglioso di essere il presidente del Comitato Regionale. Ringrazio il Presidente Flavio Roda per il quale porto i saluti. Bergamo è il nord della bussola, una venue importante per il mondo winter sport invernali. Ho controllato personalmente i lavori sulla venue di Schilpario. Devo dire che il Presidente Roda mi ha fatto i complimenti da riportare all’organizzazione. Sono orgoglioso di far parte di questa manifestazione, orgoglioso di questo momento degli sport invernali. Ringrazio Regione e la cooperazione nell’organizzazione".

F.D.