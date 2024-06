Dal Mugello al Portogallo. Dalla Porta e il Junior Gp

"Il Mugello è così bello che anche il mio stile di guida migliora". Lo ha dichiarato Lorenzo Dalla Porta, non nascondendo l’affetto che lo lega alla pista di Scarperia e San Piero, dove qualche giorno fa è tornato a correre e ad allenarsi in vista delle sfide che lo attendono. E che lo vedranno impegnato fra qualche settimana, portandolo con tutta probabilità a compiere una scelta. Il prossimo 23 giugno in Portogallo, stando al calendario del Junior Gp, andrà in scena il nuovo appuntamento del campionato che vede il pilota di Montemurlo (in rappresentanza del Team GV Racing) al comando della classifica generale con 61 punti. Nel medesimo fine settimana, però, è stato a quanto pare fissato anche il terzo round del Campionato Italiano Velocità, programmato al Mugello: gara 1 risulta programmata per il 22 giugno, con gara 2 fissata per il giorno seguente.

Lorenzo gareggia com’è noto, anche nel CIV, sotto le insegne dell’Altogo Racing Team. Anche se, pur avendo vinto una della quattro gare disputate, a causa di due ritiri è solamente ottavo (con 34 punti) nella graduatoria generale. Ci sono, comunque, tutti i margini per risalire la china, visto che in questa stagione Dalla Porta ha già vinto più volte nelle varie competizioni, ritrovando lo smalto dei tempi migliori.

Giovanni Fiorentino