Dalla Ducati alla moto da cross: Dalla Porta si prepara al campionato

Prato, 20 febbraio 2025 - Fra poco meno di due mesi debutterà nel Campionato Italiano Velocità 2025, in sella alla Ducati. E sempre per restare in tema due ruote, Lorenzo Dalla Porta sta allenandosi...su una moto da cross. E' una delle sedute di allenamento sui generis che il pilota di Montemurlo, campione del mondo Moto3 nel 2019, ha sostenuto a Misano pochi giorni fa. Un excursus che ha alternato al “classico” lavoro in palestra, in un anno iniziato da poche settimane ma che gli ha già dato qualche soddisfazione: qualche settimana fa è stato premiato a Verona, dal presidente della FMI, Giovanni Copioli, per aver compiuto il maggior numero di giri veloci nel corso della scorsa edizione del Campionato Italiano Velocità. Lo stesso campionato che, come detto, lo vedrà competere a breve: Lorenzo correrà sulla Ducati V2 dell'SGM Tecnic Racing Team, a seguito dell'accordo raggiunto sul finire dello scorso anno. E di recente è stato ufficializzato il calendario del CIV: l'atleta classe 1997 dovrebbe debuttare il prossimo 5 aprile a Misano, con “gara 2” fissata per il giorno successivo sempre sul tracciato romagnolo. Il 31 maggio ed il 1 giugno correrà invece sul circuito del Mugello, che anche all'epoca della Moto3 e della Moto2 considerava la “gara di casa”. Avanti poi con le tappe di Vallelunga (28 e 29 giugno) ancora Misano, ma in notturna (26 e 27 luglio) ed Imola (6 e 7 settembre) per poi prepararsi al round finale fissato nuovamente in Mugello il 4 ed il 5 ottobre. A rincorrere un sogno: dopo il titolo di vice-campione europeo Stock conquistato nel 2024, Lorenzo vuole tornare sul gradino più alto del podio.

G.F.