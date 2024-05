Dalla Porta è tornato . È in vetta alla classifica

Non è forse più quel pilota che, dopo essersi laureato campione del mondo Moto3 nel 2019, dava l’impressione di poter approdare in MotoGp nel giro di un quadriennio: quel treno, salvo sorprese, è ormai passato. Ma non è nemmeno quell’onesto mestierante che soprattutto negli ultimi due anni in Moto2 era scivolato in una mediocrità che non gli è mai appartenuta. E dopo aver avuto l’umiltà di fare un passo indietro, Lorenzo Dalla Porta è tornato a risvegliare l’entusiasmo dei tifosi. E finalmente, nonostante il quinto posto ottenuto in Portogallo pochi giorni fa nel secondo round del Campionato europeo Stock in sella alla Yamaha del GV Racing, è tornato a guidare una classifica mondiale: grazie alla precedente vittoria ottenuta a Misano, è al comando della graduatoria iridata con 36 punti, davanti agli spagnoli Francisco Ruiz (secondo a quota 27) e Adrian Rodriguez. "Guidare sul bagnato è stato più difficile a causa delle condizioni della pista – ha commentato a propostio dell’ultima performance – ma abbiamo finito la gara e siamo riusciti ad ottenere punti utili per il campionato. Ringrazio il team per il lavoro svolto". Finora tutto sta procedendo secondo i piani, ma guai ad abbassare la guardia: la terza tappa del Junior JP si svolgerà in Spagna il 19 maggio, mentre il fine settimana successiva Lorenzo sarà impegnato con il Team Altogo nella seconda manche del CIV a Vallelunga. Vietato distrarsi.

Giovanni Fiorentino