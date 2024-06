Dall’arrampicata arrivano tre medaglie d’oro

È di tre medaglie d’oro il bottino conquistato dagli scalatori ravennati e faentini ai Campionati Italiani di arrampicata andati in scena Bressanone (categorie Speed e Boulder) e Brunico (Lead). I tre primi posto sono stati conquistati da Ernesto Placci della Carchidio Strocchi Faenza e da Sara Strocchi (foto) dell’Istrice Ravenna. Placci, nella categoria Under 20 maschile, domina con disinvoltura e naturalezza la gara Lead, in una della più suggestive strutture indoor italiane, contro avversari sulla carta di rango anche superiore. Grazie ad un ottimo quarto posto anche nel Boulder, si è aggiudicato anche la medaglia di combinata delle due specialità. A Bressanone Sara Strocchi (Under 18) ha inanellato una serie impressionante di salite perfette fino alla finale, contro la compagna di squadra Eva Mengoli, nel quale fa segnare anche il suo nuovo personal best di 7.50. Podio quindi bizantino per due terzi con Sara medaglia d’oro ed Eva medaglia d’argento. Altre splendide medaglie per il contingente ravennate sono arrivate da Marco Rontini e Ludovico Borghi, rispettivamente secondo e terzo nella categoria Under 20 maschile Speed, e Giulia Asirelli seconda nella categoria Under 20 femminile Speed. Ludovico Ravaglia è quinto nella Under 16 maschile Speed, Alice Strocchi quinta nella Under 20 femminile Speed, Caterina Pazzaglia quarta in Lead e quinta in Boulder (Under 18 femminile) con un punteggio di combinata che la piazza al quinto posto. Nella classifica riservata alle società, l’Istrice si è piazzata al quarto posto assoluto su 80 società partecipanti.