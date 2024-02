Dammak e Tudor Mihaescu alle finali nazionali di judo

Grande soddisfazione per il Judo Centro Sportivo Village che ha qualificato due atleti alle finali nazionali di categoria; a Castelmaggiore erano impegnati i judoka Cadetti per le qualificazioni regionali valevoli per accedere alle finali nazionali di categoria che si terranno a Policorno. I qualificati sono Omar Dammak nei 55 kg e Cristian Tudor Mihaescu nei 60kg, entrambi terzi. Nonostante le buone prestazioni non sono riusciti a raggiungere la qualificazione Manuel Santos Hernandez, Amedeo Santarelli, Stephanie Zizzamia, Gianfranco Capo-dici, Filippo Belletti, Ahmed Ziadi, Ilaria Ceradini, Victor Ceccarelli e Davide Bertoni. A Crevalcore erano invece impegnati gli Esordienti A, Esordienti B, Junior e Senior nel primo Trofeo città di Crevalcore ‘Memorial Luca Bottoni’.

Molti dei giovani judoka erano alla prima esperienza in gara, ma nonostante questo gli atleti ravennati si sono tolti diverse soddisfazioni classificando la società terza su 53 partecipanti. Tra gli Esordienti si sono classificati al primo Francesco Giuliano e Davide Tufariello, mentre in seconda piazza sono arrivati Bohdan Martseniuk, Diego Tufariello, Sofia Giorgi, Kevin Canale, Francesco Visani e Martina Confic-coni. Terzo gradino del podio per Daniele Capodieci, Aga-ta Bertazzini, Alice Cicognani, e Pietro Carota. Nonostante le buone prestazioni non hanno raggiunto il podio Amos Adebayo Montanari, Flamigni Marcel, Ga-briel Gandolfi e Lauren Allushaj. Doppio podio tra tra gli Junior con Erik Sangiorgi che è ar-rivato primo e Jacopo Mezzogori, giunto terzo.