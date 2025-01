Danza aerea. Quattro riminesi volano ai mondiali

Quattro giovani riminesi parteciperanno ai campionati Mondiali di danza aerea che si terranno al PalaDozza di Bologna in questo weekend. Da quest’anno, infatti, la pole dance e l’aerial dance sono diventate discipline sportive federali riconosciute dal Coni. Alida Bianconi e Susanna Taddei, attuali campionesse italiane per la disciplina dell’acrobatica aerea "Tessuti", insieme a Greta Zavoli e Sara Pesaresi, si esibiranno davanti a una giuria internazionale per conquistare il titolo di campionesse mondiali.

L’accesso ai Mondiali è diretta conseguenza delle vittorie ottenute dalle atlete ai Campionati italiani: Alida Bianconi, classe 2005, si è classificata prima nella categoria Professionisti di "Tessuti aerei". Susanna Taddei, classe 1999, ha ottenuto il primo posto nella categoria Avanzato. Sara Pesaresi, 2007, si è classificata terza, mentre Greta Zavoli, classe 2011, ha ottenuto l’accesso diretto superando una rigorosa selezione video.

La quattro promesse sono guidate dalla coach riminese Irene Guaraldi, che le allena da quando erano piccole e che da poco è stata nominata responsabile della regione Emilia - Romagna di Italia Pole and Aerial.