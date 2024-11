Danza Sportiva, nel fine settimana a Copparo. ’Star Cup’, attesi oltre duemila atleti internazionali: "Un impulso anche per turismo e cultura»

Due giorni di danza sportiva, con oltre 2000 iscritti da tutto il mondo. Si tratta della Star Cup Ferrara, che si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre al Palasport di Copparo, in collaborazione con il Comune di Ferrara. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale di Ferrara alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Fabio Felisatti, assessore allo sport del Comune di Copparo, Stefan Green direttore tecnico dell’Asd Easy Dance Team e organizzatore, Adriana Sigona direttrice tecnica dell’Asd Easy Dance Team e due coppie di ballerini che hanno dato dimostrazione dal vivo della disciplina sportiva. Giunto alla sua quattordicesima edizione, l’evento competitivo internazionale dedicato alla danza sportiva suggella un sodalizio nel nome dello sport tra il Comune di Ferrara e il Comune di Copparo, che in quest’occasione hanno deciso di sostenere l’iniziativa promossa da Easy Dance Team. "E’ doppio il motivo d’orgoglio – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – per la nostra città: per la presenza dei maestri Stefan Green e Adriana Sigona, vere stelle della danza nel panorama sportivo a Ferrara, ma anche per l’arrivo di tanti atleti da tutto il mondo: questo significa dare un impulso al turismo e alla cultura, attraverso lo sport. È un modo vincente e lungimirante di promuovere l’attività sportiva assieme alla città, in questo caso utilizzando una struttura di un altro importante comune del territorio". I maestri della Easy Dance Team, Stefan Green e Adriana Sigona, spiccano nel mondo della danza internazionale per i bei titoli di cui si fregia, la società è ben nota per l’organizzazione di corsi in diverse palestre cittadine e del forese.

Mario Tosatti