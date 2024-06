Davanti a 400 spettatori. Calcio Uisp, emozioni e tecnica Coppa Primavera allo United

Un weekend intensissimo per quanto riguarda il Settore di Attività Calcio Uisp. La giornata più bella è stata quella di domenica 16 giugno, quando ospiti del Mapei Center di Sassuolo i ragazzi dei campionati giovanili Uisp hanno dato vita a tre finalissime e a un’intera mattinata di partite amichevoli per le squadre dei nati tra 2016 e 2017. Il tutto davanti a una tribuna piena di genitori e amici, con oltre 400 spettatori. Al torneo amichevole per i 2016 e 2017 hanno partecipato Sanfa Calcio, Atletic River, Novese e la super squadra del Limidi Femminile. Ecco i risultati: nei 2013 la Virtus Cibeno ha vinto per 5-1 contro la Mirandolese, in quello che è stato il primo match di giornata. Un bellissimo derby carpigiano per il titolo Primavera ha consegnato il titolo 2014 allo United Carpi ha battuto ancora la Virtus Cibeno col punteggio di 4-1. Infine l’ultima finalissima, coi più piccoli (2015) che hanno combattuto come leoni. Il successo è andato all’Atletic River per 5-1 sulla Possidiese. Sabato 15 giugno finali del campionato adulti, sul bellissimo campo di Solara. Uno spettacolo di gioco per la finalissima del campionato di Eccellenza, che ha visto di fronte Atletic River e Rinascita Budrione, terminata 3-3 nei tempi regolamentari e finita poi 7-5 dopo i calci di rigore, premiando il River come campione provinciale Uisp del campionato Eccellenza. Nella finale della Coppa Primavera a Solara ha vinto 1-0 lo United Carpi sulla Cognentese.