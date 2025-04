Davide Bargnesi si dimette da tecnico dell'Italservice dopo la sconfitta

Il tecnico dell’ Italservice Davide Bargnesi (foto) ha rassegnato le dimissioni dopo un colloquio avuto con la dirigenza, all’indomani della sconfitta con lo Sporting Sala Consilina. Una decisione presa dal mister stesso nel tentativo di dare una forte scossa alla squadra e ai calciatori, non certo per alzare bandiera bianca in un momento di difficoltà. "Ringrazio umanamente e professionalmente Davide Bargnesi per il lavoro svolto – dice il patron Lorenzo Pizza –, una persona squisita che si è messa a disposizione del club sin dal principio e ha lavorato duramente per il bene di questa squadra. Ci tengo a sottolineare che le responsabilità delle difficoltà attuali sono soprattutto nostre, della società. Nel mercato estivo non ci siamo mossi tempestivamente perché era un periodo particolare e in quello invernale siamo dovuti correre ai ripari, ma non è mai semplice sistemare le cose in corsa. Auguro personalmente e a nome di tutta l’Italservice un grande in bocca al lupo al coach per il suo futuro, personale e sportivo. E ai nostri tifosi dico che lotteremo tutti insieme fino alla fine, con tutte le nostre forze, per raggiungere la salvezza. Lo faremo soprattutto per loro e per tutti coloro che sono sempre al nostro fianco". La guida tecnica della prima squadra passa ora in mano a Paolo Del Grosso, già vice di Bargnesi

b. t.