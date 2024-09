Davide Catalano è strepitoso. E’ terzo in Coppa Italia

Un grandissimo Davide Catalano è terzo nella Coppa Italia di triathlon. L’atleta maremmano, da anni oramai ai vertici del triathlon italiano, stupisce ancora. La lunga giornata della finale di Coppa Italia, che ha previsto le gare Youth A con la formula delle semifinali e finali e la spettacolare formula Eliminator per Youth B e Junior, che ha premiato i vincitori di giornata Alessandro Villa e Sara Baldo tra gli Youth A, Achille Alessandri e Vittoria Facco tra gli Youth B e Lorenzo Pelliciardi e Martina McDowell tra gli Junior, ha decretato i vincitori del circuito di Coppa Italia della stagione 2024.

La finale di Coppa Italia che si è svolta a Porto Sant’Elpidio ed ha previsto anche le tappe di Magione ad aprile, Montesilvano a giugno e Lovadina a luglio ha incoronato i seguenti vincitori. Nella categoria Junior tra gli uomini vittoria per Giovanni Aruffo della società Leosport, secondo posto per Riccardo Cultore (Polisportiva Mimmo Ferrito) e terzo per Davide Catalano della Sbr3. Quarta posizione per Giovanni Lombardo del Magma Team, quinta piazza per Edoardo Del Carlo del Team Star e sesto per Marco Viscoso della Minerva Roma. Tra le donne vittoria per Martina Mcdowell della società (Cus Udine) su Zoe Orsolini del Raschiani Triathlon Team e Anna Uliano (Feniks) terza. Quarto Alice Alessandri (Td Rimini), quarta Sara Balletta della Minerva Roma e sesta Alice Magnaldi (Cuneo 1198). Nella categoria Youth B maschile vince Aaron Franceschini della società Leosport davanti a Ruben Espuna Larramona del Cus Pro Patria Milano e Achille Alessandri (Td Rimini). Per Catalano ancora un grande risultato in una stagione da incorniciare.