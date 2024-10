Davide Catalano sale dul podio più alto. Fabia Maramotti conquista il terzo posto

Un primo ed un terzo posto per due atleti nel Castman. Ancora un successo per il grossetano Davide Catalano ed un terzo posto per Fabia Maramotti nell’ultimo evento di triathlon organizzato in provincia. Si è concluso con un grande risultato il Triathlon Olimpico Castman che si è svolto a Castiglione della Pescaia organizzato dalla società grossetana Sbr3 Sport & Events. La vittoria è andata all’atleta di casa Davide Catalano tesserato per la Sbr3 che si è imposto sul forte atleta delle Fiamme Oro, Nicolò Basso. Terza posizione per un altro toscano portacolori del Firenze Triathlon Francesco Soldati. Tra le donne il primo posto è andato a Myriam Grassi del Team Star che ha preceduto un’altra atleta del Firenze Triathlon, ovvero Anita Ghelardoni. La terza piazza se la è aggiudicata Fabia Maramotti del Triathlon Grosseto, atleta che vive a Grosseto e che sta cogliendo di volta in volta grandi risultati.