De Akker Bologna vince a Roma e resta in corsa per i playoff scudetto

OLYMPIC

9

DE AKKER BOLOGNA

12

TRAINING ACADEMY OLYMPIC : Giannotti, Ballarini 1, Vitale 1, Graziosi, Vidovic 3, Leporale 1, Cianchetti, Kadar, Mirarchi 1, De Robertis 1, Tartaro, Patti 1, Peluso, Lo Re. All. Fiorillo.

DE AKKER TEAM BOLOGNA: Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini 1, Milakovic, Lucci 3, Tringali 1, Gallo, Condemi, Luongo 5, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

Arbitri: Calabrò e Cavallini.

Note: parziali 2-2, 2-4, 2-3, 3-3.

La De Akker passa a Roma e rimane agganciata a Trieste al quarto posto. Continua il magic moment della formazione di Federico Mistrangelo che passa anche nella capitale, nella vasca dell’Olympic e si conferma in piena corsa per un posto ai playoff scudetto. A decidere se sarà quarto o quinto posto e quindi accesso alle semifinali scudetto o meno sarà soltanto l’ultimo turno di campionato. In programma il 19 aprile, con la De Akker che sarà impegnata in casa, alla piscina Longo con Savona, sperando di riuscire a superare Trieste, in vantaggio nello scontro diretto che invece sarà impegnato a Firenze. Decisiva nella vittoria di Roma è stata la prestazione di un super Luongo, autore di 5 reti.

"Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire – conferma nel post-partita un soddisfatto coach Mistrangelo –. Nella quarta frazione abbiamo sciupato molto in attacco permettendo loro di rientrare in partita. Poi con un paio di contropiedi abbiamo chiuso l’incontro". Le parole del coach si soffermano poi sull’ottimo campionato che sta disputando la De Akker. "Siamo molto soddisfatti, avere l’opportunità di giocarci ancora il quarto posto è uno splendido risultato. Credo che in pochi, ad inizio stagione, lo avrebbero ritenuto possibile. Ora dobbiamo fare il nostro e sperare in una sorpresa a Firenze. Peccato non ci siano più le final eight per i play off".

Le altre gare: Catania-Florentia 12-12, Savona-Brescia 5-6, Trieste-Ortigia 15-10, Pro Recco-Onda Forte Roma 16-9, Posillipo-Palermo 10-10, Quinto-Vis Nova Roma 8-5.

La classifica: Pro Recco 73, Brescia 70, Savona 63, Trieste e De Akker Bologna 46, Posillipo 38, Vis Nova 37, Ortigia 32, Quinto e Florentia 26, Palermo 25, Olympic 15, Catania 8, Onda Forte 5.

Filippo Mazzoni