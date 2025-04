Hockey Roller Club Monza sfida Indeco Giovinazzo nei preliminari playoff

Parola d’ordine: azzerare tutto. Per evitare che l’esito positivo delle due sfide di campionato, condizioni in qualche modo l’atteggiamento dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar nei due confronti validi per i preliminari dei playoff. La squadra monzese e l’Indeco Giovinazzo si giocano l’accesso ai quarti di finale in due incontri senza respiro: stasera al PalaPansini (ore 20.45) di Giovinazzo è in calendario la partita d’andata, sabato sera al PalaRovagnati è previsto il ritorno.

I precedenti della stagione regolare dicono che l’Hrcm ha pareggiato per 1 a 1 a Giovinazzo, per poi imporsi per 3 a 2 nel ritorno a Biassono. Ma nessuno, sul fronte biancorossazzurro, si sente autorizzato a proclamarsi favorito. "In pratica - ammette capitan Matteo Galimberti - ci aspettano due battaglie. Non penso proprio che ci spetti la qualifica di favoriti. A Biassono abbiamo vinto per 3 a 2, non per 10 a 0. Non dobbiamo illuderci, si riparte da zero. Resta il fatto che la qualificazione ai preliminari dei playoff, per una formazione giovane come la nostra, è un ottimo risultato. Merito di staff, giocatori, società e tifosi. Ringrazio tutti".

La squadra pugliese ha cambiato marcia con l’insediamento in panchina di Angelo Depalma, dallo scorso novembre sostituto di Pino Marzella, uno che negli anni Ottanta e Novanta da giocatore era stato protagonista anche a Monza, sia con l’Hockey Monza, sia con il Roller Monza. Da allora, grazie anche all’irrobustimento dell’organico, il quintetto biancoverde ha abbandonato la penultima posizione per approdare appunto alla nona posizione con 32 punti. Monza, ottava classificata, è arrivata a quota 35.

Entrambe hanno forti motivazioni: nello scorso campionato si ritrovarono nei playout per evitare la retrocessione in A2. Entrambe si salvarono. Ora si sfidano nuovamente per approdare ai quarti di finale. Ma dopo, andare avanti, sarà davvero un’impresa disperata: l’avversario in attesa è il Trissino, dominatore della stagione.

Gianni Gresio