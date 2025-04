De Akker sfida Savona per l'accesso ai playoff scudetto e alle coppe europee

Ultima sfida di campionato per la De Akker. Alle 15 la formazione di Federico Mistrangelo chiude la stagione regolare affrontando, alla Carmen Longo, la corazzata Savona.

Sfida che vale poco per la formazione ligure, certa del terzo posto, ma moltissimo invece per la De Akker che condivide con Trieste la quarta piazza, ma che vede i giuliani in vantaggio negli scontri diretti.

A Edo Cocchi e compagni serve così una vittoria contro Savona e magari un passo falso da parte di Trieste impegnato in contemporanea a Firenze in casa della Florentia. Comunque vada si sta per chiudere una stagione regolare di grande successo per la De Akker che punta a centrare, per il secondo anno consecutivo, l’accesso alle coppe europee.

In caso di quarto posto poi arriverebbero i playoff scudetto, in caso di quinto posto, invece quelli per il quinto-ottavi posto che oltre a decretare la classifica finale e le partecipanti alle competizioni internazionali della prossima stagione.

"Ci siamo allenati con la nazionale under 20 e con la Florentia – sottolinea coach Federico Mistrangelo – abbiamo giocato molto e siamo pronti. Savona però, è fortissima e lotta per lo scudetto. Potrà essere leggeri perché questa partita non conta nulla per la sua posizione".

Il tecnico poi analizza il momento. "Noi non abbiamo pressione, speriamo invece che ce l’abbia Trieste. Per noi il quarto posto è lontanissimo, essere ancora in corsa è un grande risultato. Ripeto che questa formula non mi piace, anche se lo scorso anno ci ha permesso di andare in Europa e speriamo possa confermarci anche quest’anno. Avrei preferito giocare i playoff con la quarta per andare in semifinale".

Le altre gare: Catania-Olympic Roma, Florentia-Trieste, Brescia-Pro Recco, Ortigia-Posillipo Napoli, Onda Forte-Quinto, Palermo-Vis Nova Roma.

La classifica: Pro Recco 73; Brescia 70; Savona 63; Trieste e De Akker Bologna 46; Posillipo 38; Vis Nova Roma 37; Ortigia 32; Quinto e Rari Nantes Florentia 26; Palermo 25; Olympic Roma 15; Catania 8; Onda Forte Roma 5.

f. m.