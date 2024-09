De Akker, un esordio in salita. Subito i campioni della Pro Recco

Subito il Recco, per misurare le proprie ambizioni, ma anche quelle di una società ligure che nonostante il ridimensionamento si presenta ai nastri di partenza della A1 di pallanuoto, ancora, manco a dirlo, con i favori del pronostico. Inizio in salita per la De Akker che farà l’esordio in campionato, il 12 ottobre, in casa proprio dei campionissimi della Pro Recco.

Confronto interessantissimo per una De Akker che cercherà di partire, anche per l’impegno di fine settembre in Eurocup subito forte e farsi trovare pronta per l’avvio della stagione.

Tante sfide ravvicinate con l’anno che si chiuderà il 21 dicembre con De Akker-Brescia e il girone di andata che terminerà il 18 gennaio a Savona. Dalla settimana successiva il ritorno in casa con Recco apre il girone di ritorno, che finirà il 19 aprile sempre alla Longo con Savona.

Al termine della stagione regolare il via ai playoff, senza scordarsi degli impegni internazionali. Tra dieci giorni è in programma il sorteggio e poi tra tre settimane, nel weekend dal 27 al 29 settembre, la De Akker sarà in vasca nel girone eliminatorio di Eurocup. Avversaria e campo di gioco, che non sarà però sicuramente Bologna, sono ancora da definire. L’obiettivo di Edo Cocchi e compagni è quello di passare il turno e di accedere al girone eliminatorio, ma il concentramento che potrebbe prevedere anche la presenza delle squadra che non si sono qualificate in Champions League appare comunque difficile, ma non impossibile. Intanto la squadra ha fatto ritorno da Vico Equense dove è scesa in mare per il torneo Fritz Dennerlein dove il tecnico Federico Mistrangelo ha avuto ottimo riscontri e da cui la De Akker torna con un gruppo più forte e coeso.

Prossimo appuntamento dal 15 al 17 settembre la De Akker sarà a Palermo per una serie di allenamenti-amichevoli utilissimi a preparare nel migliore dei modi la stagione.

Il calendario: Pro Recco-De Akker (andata 12 ottore, ritorno 25 gennaio), De Akker-Quinto (19 ottobre, 1 febbraio), Palermo-De Akker (26 ottobre, 8 febbraio), De Akker-Ortigia (2 novembre, 12 febbraio), Florentia-De Akker (9 novembre, 15 febbraio), Catania-De Akker (16 novembre, 22 febbraio), De Akker-Trieste (23 novembre, 1 marzo), Posillipo-De Akker (30 novembre, 15 marzo), De Akker-Vis Nova Roma (7 dicembre, 22 marzo), Astra Roma-De Akker (14 dicembre, 26 marzo), De Akker-Brescia (21 dicembre, 29 marzo), De Akker-Olympic Roma (15 gennaio, 5 aprile), Savona-De Akker (18 gennaio, 19 aprile).